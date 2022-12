A hónap elején, pályaorientációs nap keretében a Feszty Árpád Általános Iskola 4. c osztályának tanulói a polgármesteri hivatalba látogattak el, ahol megismerkedtek a dolgozók munkájával és betekinthettek a Komáromi Járási Hivatal életébe is. Néhány diák a mentőállomásra látogatott el, ahol gyermekközpontú, mindenre kiterjedő előadást is meghallgathattak.

A Mikulás-bulik mellett tartottak karácsonyi vásárt, minden osztály készült kézműves termékekkel, egyedi alkotásokkal. A színes forgatagban szebbnél szebb karácsonyi portékákat vásárolhattak a gyerekek és a szülők.

Diótörő Újra megrendezték a Feszty-iskolában a Diótörő magyar nyelvi versenyt. Ezen harmadik és negyedik évfolyamosokból álló csapatok vehettek részt. Az első helyet a Barzsó Benedek, Kopcsik Emili, Kovács Réka és Soó Boglárka alkotta 4. c osztályos diákok érdemelték ki. Második helyezett: Bondor Bianka, Kovács- Oláh Dóra, Nemes Kornélia, Török Nóra (4. a). A harmadik helyen Borbély Mátyás, Hornyacsek Jázmin, Lengyel Rebeka Emma és Nagy Bernadett (3. a) végzett.

Az iskola művészeti- és idegen nyelvi orientációs, 1. a osztálya – melynek többek között egyik profilja a népművészet és a népi hagyományok megismerése, ápolása – december 13-án, Luca napján kotyolással, lucázással kívánt minden jót a meglátogatott osztályoknak.

A tanulmányi versenyeken is rendre szép sikereket érnek el a tanintézet diákjai, a 6. c osztályos Kulcsár Kata a megyei versmondó versenyen második helyezést ért el, a mesemondón pedig különdíjat érdemelt ki.

A téli szünet előtti utolsó napon színvonalas karácsonyi ünnepség keretében megemlékeztek a 166 évvel ezelőtt született festőművészről, Feszty Árpádról, akinek az egyik legismertebb alkotása a Magyarok bejövetele című körkép. Ekkor vehették át azok a diákok a Feszty-okleveleket, illetve Feszty-díjakat, akik kiemelkedő tanulmányi eredményekkel, szép versenyeredményekkel rendelkeznek, és magatartásukkal is rászolgálnak arra.