Új diákpolgármestert választanak idén a tatai fiatalok. A leköszönő diákpolgármester, Bátki Piroska a jelentkezés és a választás menetéről beszélt a város Facebook-oldalán.

− Tata diákpolgármestere vagyok már két éve. Viszont idén lejár a mandátumom, ezért ha úgy érzed, hogy alkalmas lehetsz a posztra, akkor jelentkezz! Egy kérdések alapján összeállított kis kampányfilmmel tudod majd bemutatni magadat nekünk. A városi diákönkormányzat tagjai fogják elbírálni ezeket a kampányfilmeket, és szavazni arra, aki nekik a legszimpatikusabb − magyarázta a választás menetét a diákpolgármester, aki arról is mesélt, hogy miért is jó ez a lehetőség. Piroska, aki arról is beszámolt a videóban, hogy a leendő diákvezetőnek számos új élmény és tapasztalat gazdagítja majd az életét.

− Rengeteg jó programon vehetsz részt, illetve szervezhetsz. Egy nagyon jó csapatnak lehetsz a része, akikkel élmény együtt dolgozni. Workshopokon képezheted magad, sok új embert ismerhetsz meg, akikkel a jövőben is tudod tartani a kapcsolatot, és akik pozitív hatással lehetnek az életedre. Én nagyon élveztem ezt a két évet − árulta el Bátki Piroska.

Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet.

A választás a következő program szerint zajlik:

• November 7.és 11. között lehet jelentkezni diákpolgármesternek,

• november 14. és 17. között elkészülnek a jelöltek kampányfilmjei adott kérdések alapján,

• november 19. és 24. között bemutatják a jelölteket,

• november 28-án pedig sor kerül a választásra.