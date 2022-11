Az olvasóknak lehetősége van arra is, hogy telefonos egyeztetés után egy előre összekészített könyvcsomagot vehessenek át. Kérésre Kovácsné Svelik Beáta házhoz is viszi a köteteket.

A könyvtárba látogatókat egyébként hangulatos karácsonyi dekoráció is várja, a bejárat előtti levelesládába pedig a gyerekek a Mikulásnak dobhatják be üzeneteiket. A könyvtár vezetője arról is beszélt, büszke elődjére, Ács Lajosnéra, Almásfüzitő díszpolgárára, aki előtte huszonhét éven át vezette a könyvtárat.