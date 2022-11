– Anya, ezt nézd! Még nem késő levelet írnom a Mikulásnak! – ilyen és ehhez hasonló elragadtatott mondatokat lehetett hallani ma a tatabányai Vértes Centerben november 19-én, szombaton. Nem véletlenül, hiszen a komplexum játékboltja immár hatodik alkalommal tartott kínálatából bemutatót a szülőknek és a gyerekeknek, és persze a gyermeklelkű felnőtteknek.

Szeilerné Nagy Márta, a Bűbáj Játékbolt vezetője elmondta, az üzlet nyitása óta minden évben egy napra játszótérré alakul a pláza földszintje. E napon nemcsak kipróbálni lehet a játékokat, de kedvezményes áron megvásárolni is. Ameddig a szem ellátott, az idén is Lego, Activity, és Barbie-babák sorakoztak az épületben.

A hagyományos játékokon túl az idei nagy slágerek is megjelentek a standokon. Úgy mint Moji, az interaktív kutya, amely parancsszavakra teljesít feladatot, például pacsit ad, leül vagy éppen ugat. De Puki ninja is nagy kedvenc a gyermekek körében. Téved, aki azt hiszi, hogy a név csupán egy rövidítés. A kis műanyag valóban olyan képességekkel is rendelkezik, hogy mozgásra szellent.