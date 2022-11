A Baromállás dűlőben hivatalosan 750-en, valójában azonban ennél többen élnek. Nagyon sok a kisgyermekes család, akiknek rendkívül körülményes a bejárás Tatabánya-Kertvároson át Vértesszőlősre.

Éppen ezért építenek majd mini bölcsődét TOP-os beruházással a Duna dűlő végén, és az utakat összekötő Hernád dűlő aszfaltozása is megtörténik, hogy könnyebben tudják megközelíteni az itt élők az ingatlanokat, és majd később az új gyermekintézményt.

Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán számolt be az örömteli hírről. A 280 milliós támogatás mellett forráskiegészítésre is szükség lesz majd az építkezéshez. A két csoportos, 14 kisgyermek ellátására alkalmas intézmény mellett orvosi, védőnői szobát is nyitnak a várhatóan jövőre elkészülő épületben.