Közös felelősség – Az alacsonyabb vadsűrűség és a megfelelő ivararány következtében bár rövidebb a bőgés, nehezebb a vadászat, de a gímszarvas bikák jobb kondícióban kezdik meg a téli időszakot, ennek pedig általános hatása, hogy jobban át is vészelik, így a következő évben jobb feltételekkel kezdhetik az agancsfelrakási időszakot. A magasabb hőmérséklet, a kevesebb csapadék, a hosszú aszályos időszak nemcsak a mezőgazdaságban, hanem a folyamatban lévő erdőfelújításokban is jelentős károkat okozott – figyelmeztetett Csépányi Péter. Ebben a helyzetben a vadászat jelentősége túlnő a hagyományos kereteken. Különösen fontossá válik a vadhatásból levezetett következtetések kiértékelése, az erdőökológiai és vadbiológiai szempontok érvényesülése. Hasonlóképp fontos az ezekkel összhangban megállapított vadászati idények és módszerek, erdészet és vadászat közös felelősségvállalása, hogy a vadállomány jövőjét is jelentő erdők megfelelő egészségi és minőségi állapotban, sikeresen alkalmazkodjanak a klímaváltozáshoz.