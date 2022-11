– Halottak napján nem csak a saját elhunytainkra emlékezünk, hanem mindazokra, akik előttünk jártak, és az életük, örökségük fontos mindannyiunk számára. Sokunknak bányász felmenői vannak, akik életüket áldozták a barna és fekete aranyért. Oroszlányban, a bányászvárosban különösen fontos, hogy rájuk is emlékezzünk – mondta Karap Diána emlékező beszédében.

A megható gondolatokat követően Farkas Etelka evangélikus lelkész, Börzsönyi Kornélia református lelkész és Király Ferenc római katolikus lelkipásztori kisegítő tartott ökumenikus istentiszteletet, majd Péter Dániel Kosztolányi Dezső és Juhász Gyula egy-egy versét szavalta el. Végezetül a Bányász Himnusz hangjai után gyertyát gyújtottak a közös emlékhelynél.

A szlovák nemzetiségi önkormányzat tagjai is megemlékeztek a hétvégén, a Haraszthegyi úti evangélikus sírkertben. Összesen 150 mécsest gyújtottak és többen virágcsokrokat készítettek a nemzetiségi önkormányzat tagjai közül, de más civil szervezetek képviselői is lerótták kegyeletüket a sírköveknél. Hasonlóan tett az oroszlányi Rákóczi Szövetség is, akik az elmúlt évekhez hasonlóan a majki katonasíroknál gyülekeztek a közelmúltban. A megújult Madárhegyi temetőben 12 magyar huszárhonvéd nyugszik. Az 1945. januári harcokban elhunytak közül négyen a 15. kerékpáros zászlóaljban szolgáltak, hárman a 4. huszárezredben, míg ketten az I/1. gyalogos zászlóalj 2. századában.