Az utasok kiszolgálása, a közösségi közlekedési eszközök közötti átszállás megkönnyítése érdekében folyamatosan bővül a jegyértékesítési szolgáltatások köre. A mostani fejlesztésnek köszönhetően négy város buszállomására telepített, felújított automatákból megvehetik az utasok a vonatra és a helyi buszjáratokra szóló jegyeiket, bérleteiket is. Ennek köszönhetően Egerben, Gödöllőn, Gyöngyösön és Salgótarjánban is kevesebb sorban állással, egyszerűbben megoldható a jegyvásárlás.

A MÁV-Volán-csoport hosszútávú célja, hogy az utasok egységes felületen, egyszerűbben tudják megváltani menetjegyeiket és bérleteiket – legyen szó akár buszos, akár vasúti utazásról. Ennek érdekében, 2020-ban kezdődött meg a különböző régiókban a Volánbuszra érvényes díjtermékek értékesítése a vasúttársaságnál is. Többek között a Tokaj és Sárospatak vonzáskörzetében közlekedő, valamint a Budapest-Kelebia (150-es) vasútvonal pótlásában érintett autóbuszjáratokra érvényes viszonylati bérletek is megvásárolhatók a MÁV-START jegypénztáraiban és automatáiból. A MÁV applikáció „Térségi és városi jegyek” menüpontjából pedig már megválthatók a Volánbusznak többek közt egyes tatai helyi díjtermékei is. Ezen városok díjtermékei a MÁV-START jegypénztáraiban és jegykiadó automatáiban is megvásárolhatók.

A MÁV-START által megrendelt 375 új jegy- és kiadó automatájából már 338 darab üzembe állt, amiket az összes elővárosi vonal mentén, a megyeszékhelyeken és a nagyobb utasforgalmú városok vasútállomásain is használhatnak az utazók. Az új jegykiadó automaták közül 275 kártyás és készpénzes, míg 100 kizárólag bankkártyás fizetésre alkalmas. A fennmaradó 37 automata telepítése várhatóan év végéig fejeződik be. Országszerte összesen már 516 új, vagy felújított automatából juthat évente több millió utas az eddigieknél is kényelmesebben menetjegyéhez, illetve bérletéhez a vonatos és buszos ajánlatokat is tartalmazó kínálatból.