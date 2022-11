Ezekhez a gondolatokhoz csatlakozott Fodor Antalné dr., a Magyar Vöröskereszt elnöke is, aki szerint nemcsak a véradók előtt kell tisztelegni, hanem a szervezet munkatársai előtt is, továbbá az önkénteseknek, a véradói helyszínt biztosító cégeknek és a többi támogatónak is. A vezető zárásként hozzátette, hogy még sok ilyen lelkes és tettre kész véradói szempárral szeretne találkozni és arra kérte a jelenlévőket, hogy amikor csak tehetik, meséljék el véradói történetüket környezetükben, amivel népszerűsíteni tudják a civil szervezet munkáját.

Szolgálnak és vért adnak

A Vöröskereszt minden évben kitünteti arra érdemes önkénteseit és az őket támogató szervezetek közül is jutalmazzák a legjobb partnert. Ebben az évben a megyei rendőr-főkapitányságot érte a megtiszteltetés, ahol már 13 éve szerveznek véradói alkalmakat. Hamburgerné Ujvári Irén a megyei szervezet igazgatója szerint külön említésre méltó, hogy a szervezeten belül nemcsak a saját kollégák, hanem civilek is részt vehetnek, így támogatva a szervezeti munkát. A József Attila Megyei és Városi Könyvtár tegnapi ünnepségén Farkas Gábor dandártábornok köszönte meg a véradóbarát munkahelynek járó megtisztelő címet és további együttműködésről biztosította a megyei szervezetet.

A köszöntőket kulturális pillanatok követték, végül átadták az arra érdemeseknek az ajándékcsomaggal és emlékplakettel járó kitüntetést. Súrról Benis Endréné véradószervezőként kapott díjat. Az önzetlen segítségnyújtók sorát a “legfiatalabbak” nyitották, akik húsz alkalommal feküdtek már véradóágyra.