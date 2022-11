Az épület oldalán a Kőfaragó-ház felirat jelzi, hogy jó helyen járunk. A zöld kapuban pedig már gyülekeztek a megnyitóra érkezett vendégek. Köztük volt Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elnöke, Bencsik János országgyűlési képviselő és Michl József, Tata polgármestere is. Az ünnepélyes szalagátvágás után a társaság bejárta az épületet, amiről útközben sok érdekes információt tudtunk meg.

Az emeleten kapott helyet a Kuny Domokos Múzeum interaktív kiállítótere, ahol a fazekas mesterséggel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az interaktív tárlaton az egészen apró gyerekek is találnak maguknak érdekességet. Búsa Mónika művészettörténész elmondta, hogy nagy kihívást jelentett számukra, hogy úgy tervezzék meg a kiállítást, hogy az minden korosztály számára érdekes legyen. A padlástérben az agyag előkészítésétől kezdve, a tárgyak megformálásán keresztül az eszközök kiégetéséig mindent megismerhetnek az érdeklődők. Sőt, vannak olyan elemek, amit a saját kezükkel is megtapogathatnak, kipróbálhatnak.

Itt, a kiállítótérben tartották meg a beszédeket is. Popovics György elmondta, hogy a TOP pályázat keretében a város 350 millió forint támogatást kapott a Kálvária domb projektre, amibe beletartozott a Söréttorony, a Fellner-kilátó és a Kőfaragó-ház felújítása is. Azonban a munkálatok közben kiderült, hogy a 230 éves épület rosszabb állapotban van, mint gondolták. Végül közel 168 millió forint többlettámogatást ítélt meg a kormány a projektnek, amihez az önkormányzat további 57 millió forintot tett hozzá. Kihangsúlyozta, hogy ennek a látogatóközpontnak a megnyitása igazi csapatmunka volt és nagy öröm látni, hogy amit együtt összeraktak az most életre kell és remélhetőleg minél tovább fogja szolgálni a várost.