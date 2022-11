A szépkorú hölgy 1922. november 9-én született a ma Pest megyéhez tartozó Nagykőrösön. Az ünnepelt ma is jó egészségnek örvend, rendszeresen követi a híreket, tájékozódik arról, hogy mi zajlik a világban és őszintén elmondja a történtekkel kapcsolatos véleményét. Farkas Krisztina polgármester kérésére azt is elmondta, hogy szerinte mi a hosszú élet titka. Úgy véli, hogy minden embernek van egy saját küldetése, amelyet végre kell hajtania az élete során. Az ő missziója a munka és a család: a hozzátartozók tájékoztatása szerint korábban megbecsült varrónőként dolgozott egy nagyobb varrodában, munkatársai és az ügyfelek is kedvelték a kedves, jókedvű, Irénke nénit.

Emellett pedig ma is fontos számára a család. Úgy véli, hogy a küldetését sikerült teljesítenie, ennek is köszönhető, hogy ma is szeretetteljes családi légkörben töltheti a mindennapjait. Farkas Krisztinának azt is elárulta, hogy nyáron dédunokája esküvőjén szeretne táncolni a Kállai kettősre. A község polgármestere a lakosok nevében kívánt jó egészséget a szépkorú hölgynek.