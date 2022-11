Az eseményre tortával is érkezett meghívottként Mihelik Magdolna, a település polgármestere. A városvezető a munkatársak munkáját, tevékenységüket elismerve, egy-egy szál virággal, bonbonnal is megköszönte az önkormányzat képviseletében.

Az intézményt huszonnégy éve vezető Horváthné Károly Anikó többek közt arról szólt, hogy a központ valamennyi munkatársa egyénekkel, családokkal, csoportokkal, nagyobb közösségekkel, gyakorlatilag az egész társadalommal van szoros kapcsolatban. Jelezte, hogy a szociális munkás, ha kell kicsit jogász, máskor, pszichológus, ügyintéző, tanár, informatikus, anyagbeszerző, könyvelő, ápoló és gondozó is. A speciális szakterületen ténykedők azt a munkát végzik el, amelyre az idősekkel kapcsolatban egyre kevesebb idejük, energiájuk marad a családoknak.

Az intézmény vezetője azt a visszatekintő gondolatát is megosztotta a megjelentekkel, hogy munkatársai nagyon sokat dolgoztak a Covid-járvány csúcsidőszakában. Például házhoz vitték az ebédet, gondozták az otthonaikban, illetve az intézményükben élő fertőzés-gyanúsakat is. Ezt a ténykedést elismerte a helyi önkormányzat és a plébánia is. Beszédét azzal zárta Horváthné Károly Anikó, hogy még itt vannak, de, hogy lesznek-e, azon is múlik, lesz-e életpálya modell, bérrendezés. Az ágazat jelenlegi munkatársainak többsége néhány éven belül nyugdíjkorú lesz.