matait lehet megismerni. A malomépület mellett illetve mögött egy közösségi teret is kialakítanak, ahol helyet kap a gútai malom kicsinyített mása, valamint alkalmas lesz különböző rendezvények, programok lebonyolítására.

– A Jenő-malom városunk egyik legrégebbi malomépülete, melyben egy múzeum és egy kreatív műhely is várni fogja a látogatókat, azzal a céllal, hogy ne csak régi képekről ismerjük meg a múltat, hanem a gyakorlatban is láthassuk a malom működését. A városvezető kiemelte, hogy megkezdték az angolkerti rehabilitáció IV. ütemének előkészületeit is, a fejlesztéssorozat következő szakaszában a parkban lévő építmények felújítása fog megvalósulni, többek között a műromok, a mecset, az utak és a hidak megújítását tervezik – mondta a bejáráson Michl József polgármester.