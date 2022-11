A világjárvány miatt legutóbb 2019-ben nyílt lehetőség a közös ünneplésre, így érthető, hogy a kis óvodások mellett a Szákszendi Dalkör is már jó ideje, lelkesen készült az eseményre. A meghívottak közül, ha nem is valamennyien, de szép számmal érkeztek az ünnepeltek a faluházba és kíváncsian figyelték a nekik készített műsort. Többek szemébe könny szökött az előadások láttán, de a polgármesteri köszöntő is tartogatott számukra néhány jókívánságot.

Papp Attila Csaba emlékeztetett arra, hogy mindennapi munkánkat gyakran eredményeikre és tapasztalataikra építkezve végezzük, az általuk nyújtott mintákból merítünk hitet, erőt, bátorságot. A polgármester azt kívánta, hogy a település valamennyi lakója tudjon hozzájárulni a nemzedékek közötti, illetve a családon belüli harmónia és összetartozás megteremtéséhez, és hogy a falu minden szépkorú lakója derűsen és jó egészségben, a család és a közösség nyújtotta örömök között töltse a pihenés éveit.

Az óvodások is köszöntötték a nagyikat és dédiket

A falu közössége nevében kiemelten köszöntötte azokat a szákszendieket, akik már betöltötték 90. életévüket: Vinkóczi Lajosnét, Mayer Mihálynét, Goór Ernőnét, Szabó Józsefnét, Hajós Tibornét, K. Szabó Ferencnét, Mészáros Pálnét, Müller Lajost, Kosárszki Józsefnét, Letenyei Miklósnét és Barabás Györgynét.

Dalban is mondtak köszönetet az elmúlt évekért

Az ünnepi gondolatok után a Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda cseperedő apróságai következtek: őszt idéző versekkel, dalokkal, táncokkal, körjátékokkal készültek. Ezt követően mulatós és szerelmes, incselkedő népies műdalokkal ajándékozta meg az ünnepelteket a Szákszendi Dalkör, amely a nótacsokrot záró Nyugdíjas Himnusszal fogalmazta meg valamennyiük kívánságát. A dal így szólt: “Legyen minden együtt töltött óra békesség és öröm hordozója. Mi lehet a nyugdíjas-dal vége? Legyen köztünk, s a világon béke. Adjon Isten még sok boldog évet, békességet, erőt, egészséget!”

Az ízletes vendéglátás és tánc előtt Wessel Tünde védőnő verssel csatlakozott a köszöntők sorához: “Szépkorúak, öröm fiatalok! Legyen ma egy víg napotok! Felejtsétek el a bút, bánatot, legyen még tengernyi boldog órátok!”. Az est nosztalgikus és felemelő pillanatokkal zárult.