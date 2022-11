Változott a nyitvatartás ideje

Az energiaválság miatt megváltozott a könyvtár nyitvatartási ideje is. A testülettel és Bekéné Magyar Melindával egyeztetve úgy döntöttek, kedden, szerdán és csütörtökön három órán át látogatható az intézmény. Az olvasóknak lehetősége van arra is, hogy telefonos egyeztetés után egy előre összekészített könyvcsomagot vehessenek át. Kérésre Kovácsné Svelik Beáta házhoz is viszi a köteteket.

A könyvtárba látogatókat egyébként hangulatos karácsonyi dekoráció is várja, a bejárat előtti levelesládába pedig a gyerekek a Mikulásnak dobhatják be üzeneteiket. Az intézmény vezetője arról is beszélt, büszke elődjére, Ács Lajosnéra, Almásfüzitő díszpolgárára, aki előtte huszonhét éven át vezette a könyvtárat.