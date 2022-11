Ebben az esztendőben is sokan csatlakoztak a már hagyományosnak mondható szüreti felvonuláshoz Csémen. Akadt aki lovaskocsira, mások lóra pattantak, így járták be a település szinte valamennyi utcáját, kiváló hangulatban. Akik a felvonulásban nem vettek részt, azok is nagy szeretettel fogadták a lovasokat, több helyszínen is sokféle finomsággal kínálták a vidám csapatot. Az eseményhez szomszédos településekről is csatlakoztak azok, akik fontosnak tartják a hagyományőrzést. A résztvevők rendkívül elégedettek voltak, hiszen a program kiválóan sikerült ezúttal is.