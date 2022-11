A gombaszedés egy igazán páratlan élmény a természetjáróknak és persze a gombák szerelmeseinek. Ennek apropójából a Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület megszervezte a hosszúhétvégén a XXXII. gombaismereti túráját. Az élménydús napról Oláh András polgári természetőrt kérdeztük, aki magát a túrát is vezette.

– Nagy szerencse, hogy a túra időpontján, azaz október 30-án kedvező volt az időjárás, ugyanis a ködös-párás időjárás és a meleg hatására a gombák megszaporodnak. Így reméltük, hogy az idő gombával terített asztallá változtatta az erdei útvonalainkat. A reggeli órákban találkoztunk a tardosi Gorbatetőn, s onnan indultunk a Hideg-kúthoz, majd a szénégetőhöz, végül pedig Agostyánban, a tojásdombi játszótérnél zártuk a túrát – mondta Oláh András.

Hozzátette, hogy minden évben ősszel szervezik meg ezt a gombaismereti kirándulást, amelyre egyre többen jelentkeznek. Múlt vasárnap nagyjából 55 gombakedvelő fogott kosarat, s vágott neki az öt kilométeres szakasznak.

– Gombát kétféleképpen is lehet gyűjteni: az egyiknél a jelenlévők bármelyik fajta gombát a kosarukba pakolhatják, míg a másiknál csak az ehetőket. Idén is rengeteg gombafajt tudtuk begyűjteni. Az izgalmas túra végén pedig Fél Attila gombaszakellenőr segítségét és szaktudását kértük, aki egytől egyig megvizsgálja a talált darabokat. Volt, ami ehető volt, de akadt olyan is, ami mérgező volt. Ezeket kivétel nélkül átbeszéltük minden résztvevővel a helyszínen – részletezte a túravezető.

Mint mondta, ehető mennyiségből olyan sokat nem tudtak szedni, ám annál több gombafajjal találkozhattak a jelenlévők. A kosarakba így is kerültek egyebek mellett ehető kései laskagombák, őzlábgombák és óriás tölcsérgombák is.

De akadtak olyanok is, amelyek nem ehetők vagy éppen mérgezők. Ilyenek voltak például a zöld csengettyűgombák, szömörcsögök, vagy a párducgalócák, amelyekkel egyébként ritkán találkozhatunk. A csapat szemfüles tagjai még világító tölcsérgombát is találtak, ami fatönkön vagy amellett, csoportosan nővő, tölcséres, rókavörös árnyalatú gomba.

Mint kiderült, ez utóbbi gombafajta nemcsak mérgező, de gyakran összetévesztik a sárga rókagombával, ami viszont az ehető kategóriába tartozik, így emiatt többen kerültek már kórházba.