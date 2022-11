A Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 4. Jótékonysági könyvvásárát tartotta meg nemrégiben. A helyszín ezúttal is a József Attila Megyei és Városi Könyvtár volt. Az akcióról Körösladányi Zsombort, az egyesület elnökét kérdeztük.

– A sok kedves felajánlónak köszönhetően több ezer könyv, jó pár dvd és cd talált új gazdájára. Sokan a kötelező olvasmányokat, gyerekkönyveket keresték, de jócskán fogytak az irodalmi, a történelmi, valamint az utazási témájúak is. Minden nap igyekeztünk frissíteni a készletet, illetve sokan a vásár helyszínére hozták ki a felajánlásaikat – mondta el az elnök.

Hozzátette, bár a könyvvásár csak 4 napos volt, de így is több mint 175 ezer forintot sikerült összegyűjteniük. Az összeget fenntartási költségeik finanszírozására fordítják majd.

– Rengetegen kíváncsiak voltak ránk, ami jó érzéssel töltött el bennünket. A vásárra kivittünk egy fotóalbumot is, amiben a közös munkáinkról és mókáinkról készült képeket nézhették meg az érdeklődök. Ám, ami még örömtelibb számunkra, az az, hogy a következő könyvvásárunkra, amelyet terveink szerint jövő tavasszal tartunk majd meg, már most érkeznek a felajánlások – fogalmazott az elnök, aki azt is elárulta, hogy hamarosan egy újabb akcióval készülnek, amelyben a megyeszékhely óvodái lesznek a főszerepben.