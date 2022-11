A gyermek korcsoportban első helyes minősítést kapott a zsűritől a Ruzsics Zahara Zoé és Ughy Ilona Lelle alkotta kettős és a fiatalok alkotta csoport is. A juniorok mezőnyében két nyergesi csoport érdemelte ki a legmagasabb minősítést, második lett duóban Birkés Réka és Janoschek Dóra, utóbbi táncos szólóban is elért egy elismerő harmadik helyet a zsűri szerint nagyon színvonalas mezőnyben. Nagyon elismerő értékelést kapott harmadik helyéért Kárász Hanna és Kárász Flóra párosa is.

A még nagyon fiatal felnőttek korosztályában a csoport, illetve Tolnai Gertrúd és Szabó Sára kettőse ezüstösen csillogó eredménnyel indulhatott haza. Jöhet a folytatás.