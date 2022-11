Már a program kezdése előtt jó negyedórával gyülekezni kezdtek az érdeklődők a Mocsai Kiscsillag Óvoda előtti téren. A legtöbben faragott tökökkel érkeztek, kreatívabbnál kreatívabb alkotások születtek az idei esztendőben is. Volt, aki a hagyományos, ijesztő arcú tököknél maradt, más baglyot, denevért, farkast mintázott a zöldségre. Ismert rajz- és horrorfilm figurák is visszaköszöntek: Pikachu és Pennywise is kirajzolódott világító tökökön. A szuperhősök szerelmesei sem maradtak otthon, hiszen Batman jelét is valaki tökbe faragta.

Idősek és fiatalok is faragtak

Horváth Bernadett, a MOFE vezetője lapunknak elmondta, ez a rendezvény a jubileumuk is egyben, tavaly ilyenkor ez volt ugyanis az egyesület első rendezvénye a településen. A tökölésből, amely nagyon népszerű volt ezúttal is, hagyományt szeretnének teremteni. Már az előző évben is ötven tököt készítettek el a mocsaiak, de ezúttal még többen vágtak bele a faragásba. Nem csupán a fiatalok voltak kaphatóak az alkotásra, az idősebbek is lelkesen vettek részt a programban. A tökökhöz elektromos mécsest kaptak a készítők annak érdekében, hogy az elkészült munkáik több estén átvilágíthassanak, így aki átmegy a falun, vagy arra sétál láthatja, milyen szép alkotások készültek. A tökök ezt követően sem mennek kárba, hiszen a bárányoknak adják őket másfél hét után.

A gyerekek közül többen jelmezben érkeztek: akadt fénykardozó szörnyecske, de kis boszorkányok is jöttek a térre. A szervezők a felnőtteket forralt borral, a kicsiket meleg teával kínálták meg. A népszerű programra süteménnyel is készültek, amelyek között Halloween mintásak is bőven voltak. A kisgyerekek egy ideig megilletődve figyelték a szellem, tök, halálfej és denevér formájú sütiket, majd a legbátrabbik kiválasztotta a denevér formát, és ezután mindenki bátran szolgálta ki magát.

Hamar kiderült, nem csak azért volt érdemes tököt készíteni, mert jó mulatság a faragás a családoknak: a zöldséggel érkezők ugyanis kis ajándékcsomagot vehettek át, amelyben édesség, és varrott tök lapult. Az elkészült alkotásokat az utókor számára is megörökítették, hiszen mindenkiről készítettek egy-egy képet a fotófal előtt. A résztvevők tortát is kóstolhattak, hiszen a település egyik lakója hatalmas finomságot készített erre az alkalomra.

Bár az idő hamarosan kissé hűvösre fordult, senki sem sietett haza, a kihelyezett székek megteltek, a résztvevők pedig jóízűen beszélgettek hosszú időn át a rengeteg világító tök fényében.