A település a Magyar Falu Program keretében pályázott egy park kialakítására az Alkotmány utca és a Templom tér kereszteződésénél. A tervek szerint a területen felállítanának egy szabadtéri edzőparkot is, amire tető is kerülne. Így a borúsabb időben, vagy a tűző napban is lehetne azt használni.