Az Etei Borbaráti Kör Egyesület támogatásával idén sem maradhatott el a szüreti felvonulás a faluban. Ete különböző részein összesen 15 asztalnál várták a felvonulókat finomságokkal és itókákkal, kostolókkal. A nap végére az utolsó morzsa és korty is elfogyott, a hangulat pedig a tetőpontra hágott.

Idén nem ez volt az első mulatság, amit az egyesület szervezett: tavasszal egy pályázat segítségével újra meg tudták rendezni a borünnepet, a részvétel ezúttal díjmentes volt. A tagok pedig már a jövő évi terveiken dolgoznak.

– Január közepére tervezünk egy pálinka versenyt, május második szombatján pedig a hagyományos borversenyünkre várjuk nemcsak a borászokat, hanem a borkedvelőket is. Szerettünk volna idén még egy Márton-napi libakóstolást is szervezni, de a helyszínt nem tudtuk megoldani – árulta el Tatai Ferenc, az egyesület elnöke. Hozzátette: az egyesület most egy olyan, nagyobb épület megépítésére keresi a lehetőséget a pincesoron, ahol megrendezhetik a különböző eseményeiket, versenyeiket.