Ezekből a készítményekből a mostani télen is lesz elegendő. Emellett 21 kombinált, hóekézésre és sószórásra alkalmas nehézgépjármű áll bevetésre készen. A homlok- és oldalhómaróval is felszerelt Unimog típusú járműből öt áll rendelkezésre. Szükség esetén a hordozható hófogórácsokból 11 kilométernyit tudnak kihelyezni az igazgatóság munkatársai. Időközben komp is került a „cég birtokába”. A Neszmély és a szlovákiai Dunaradvány között közlekedő vízi alkalmatosság ugyanis hat jármű szállítására is alkalmas.

Az úthálózat téli besorolás

Az úthálózat téli védekezési rendszerébe történő besorolása a következő: Az őrjáratos utak hossza szűkebb hazánkban 497 kilométer. A rajonos utak azok, ahol az út állapotát az útellenőrökön kívül csak a kritikus időszakokban kivezényelt elhárító gépkocsi vezetője ellenőrzi. Ebből nálunk 345 kilométer van. A harmadik kategória a fehér utaké. Ezek a kis forgalmú mellékutakat takarja, ebből megyénkben mindössze 22 kilométer akad.

A téli időszakban a beavatkozást az ominózus szakasz úthálózatban betöltött szerepe határozza meg. Az I-es szolgálati osztályba tartózóval már nem kell „foglalkoznia” a közútnak, mert ebbe a kategóriába az autósztrádák és gyorsforgalmi utak tartoznak. A megyei igazgatóság „dolga” a II. szolgálati osztályba kezdődik, azaz az elsőrendű főutak esetében. A tájékoztatón azt is megtudtuk, hogy a téli üzemeltetésnek négy fokozata van. Az első a készenlét, csütörtökön lépett életbe, mert a Közútnál – az előírások szerint – megkezdődött a tél.

Mindeközben a Közút a Facebookon élő videóban is elindította a téli szezont.