Egy csöpp kiskutyát találtak kedd reggel az Oroszlányi Ebrendészeti telep bejárata mellett felállított ketrecben. Az apróságot a telep munkatársai nem tudták megfelelően ellátni, így a Tatai Civil Állatvédők segítségével kerestek számára ideiglenes befogadót.

– Nem tudtuk, hogy mikor tették be a kutyát a ketrecbe. Reggel is csupán 3 fok volt, hosszabb időt pedig ilyen hidegben nem biztos, hogy kibírt volna. Szerencsére a kicsi jól van, egy ideiglenes befogadónkhoz került, aki vállalta, hogy 2 óránként eteti. Az ilyen esetek miatt is azt kérjük mindenkitől, ha már ezt a módját szeretné választani annak, hogy leadjon egy kutyát, azt napközben tegye, amikor hamar észreveszik a dolgozók – kérte Nagy Éva, a tatai szervezet munkatársa, aki szerint az a legjobb megoldás, ha egy állatvédő szervezethez fordulnak segítségért.

Tatán vigyáznak most a kis jószágra

Forrás: Beküldött

– Sajnos egyre több a kóbor kutya és macska. Már naponta kapunk bejelentést gazdátlan állatokról. Nekik első körben chipet nézünk, és ha sikerül azonosítani, visszaadjuk a gazdájának. Ha nincsen benne, akkor mi regisztráltatjuk és oltást is kap. Ilyenkor a közösségi oldalakon kérünk segítséget a gazdi megtalálásában – magyarázta Éva, aki szerint olyan is előfordul, hogy van a kutyában chip, de nincsenek az adatok rögzítve, vagy már nem aktuálisok az adatok.

Chip a lelke mindennek

A chipet az állatorvosnak kell regisztrálnia, illetve az adatok módosításában is ők tudnak segíteni. Azonban sajnos sokszor nem, vagy nem pontosan regisztrálják az állatokat.

– Ha sikerül azonosítani a gazdát, akkor visszavisszük neki a kutyát és elkérjük a chippeltetés és az oltás árát. Ugyanis a chip minden 4 hónapnál idősebb kutyának kötelező. Ha a tulajdonos nem szeretné visszakapni a kutyát, akkor egy lemondó nyilatkozatot kell tennie, és új otthont keresünk az állatnak – tette hozzá a Tatai Civil Állatvédők munkatársa.

Nagy költséget jelentenek az állatok

Éva azt is elmondta, hogy egyre többen kérnek tőlük segítséget a kutyájuk, vagy cicájuk ellátásában.

– Főleg tápot szoktak kérni, vagy az orvosi költségek rendezésében kérnek segítséget. A megnövekedett árak és rezsi miatt a családoknak ugyanis egyre nagyobb terhet jelent a kedvenceik tartása. Sokan azonban nem szeretnének lemondani róluk, ilyenkor nyugodtan forduljanak hozzánk segítségért. Mi elsősorban azt szeretnénk, ha ezek az állatok a gazdájuknál maradhatnának. Ebben pedig, ha tudunk, segítünk nekik – magyarázta Éva, aki azt is elárulta, hogy októberben csak az állatorvosi számlájuk 1,4 millió forint volt. Ez a beteg, sérült állatok műtétjeit, ellátását fedezi. Ehhez adódnak a tartási költségek. Mint megtudtuk: főleg a macskatápokban és konzervekben szenvednek hiányt.

– Rengeteg a kóbor macska, és egyre több lesz. Nagyon sok cicát ivartalanítottunk már, de nem érünk a végére. Hiába szervezünk ingyenes ivartalanítási akciókat, sokan nem élnek a lehetőséggel. Több olyan magánszeméllyel is tartjuk a kapcsolatot, akik saját pénzükből etetik a környékükön élő cicákat. Ha van rá lehetőségünk, őket is segítjük táppal, vagy konzervvel.