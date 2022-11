Birtokba vették az új játszóteret

A gyermekek nagy örömére a közelmúltban átadták a település első játszóterét. Ahogyan arról korábban már írtunk: hosszú évek óta az önkormányzat egy új, modern játszóteret szeretett volna létesíteni a művelődési ház mögötti területen. Nem sokkal azután, hogy az ötlet megfogalmazódott bennük, beadtak egy pályázatot a Magyar Falu Programba állami támogatás elnyerése érdekében. Kitartásuk hamar célba ért, a pályázatot elnyerték, a kívánt összeget megkapták, így ez az álmuk is valóra vált. Nem sokkal később pedig már birtokba is vehették a nebulók a modern teret, amelyen egyebek mellett mászókázhatnak, homokozhatnak és csúszdázhatnak is. A kivitelezők a féltő szülőkre is gondoltak. Számukra két padot is kihelyeztek.