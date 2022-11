Ács

Szombaton 14 órakor a Bartók Béla Művelődési Házban jótékonysági és játékos délutánt tartanak. Alkotni Bazsóné Nagy Marianna vezetésével lehet. Vasárnap 17 órakor meggyújtják az első adventi gyertyát. Közreműködik Milus Ferenc plébános és az Ácsi Városi Énekkar.

Bábolna

Vasárnap 17 órakor a katolikus templom előtt felállított betlehemhez várják az érdeklődőket közös éneklésre, gyertyagyújtásra, majd teázásra. Házigazda az idősek klubja, közreműködik Sebestyén Katalin lelkipásztor.

Bokod

Szombaton 16 órakor adventi szöszmötölő lesz az evangélikus egyházközség, a református egyházközség, a katolikus plébánia és a művelődési ház szervezésében. A résztvevők apró tárgyakat, karácsonyi ajándékokat készíthetnek. A rendezvénnyel párhuzamosan adventi könyvvásár is lesz.

Dorog

Szombaton 17 órakor gyűlnek össze az ünneplők a Hősök terén. Beszédet mond Fejes Csaba plébániai kormányzó, Pungur Béla lelkész, Kimentné Ferenczy Andrea lelkészasszony. A gyertyagyújtás után forralt bort és forró teát kínálnak a résztvevőknek.

Esztergom

Szombaton 17 órakor lesz a városi gyertyagyújtás a Széchenyi téren, majd a lengyel Gniezno, Esztergom testvérvárosa mutatkozik be. 18 órától a Fancy Violins lengyel hegedűművész trió ad ünnepi koncertet. Esztergomban egyébként a legfinomabb linzert is keresik, a nyertes sütős ajándékcsomagot kap. Nevezni egy tányér, azaz legalább 10 szelet linzerrel lehet a József Attila Városi Könyvtárban. A recept honlapjukon és Facebook-oldalukon is megtalálható. A zsűri elnöke Szerencsésné Kottász Zsuzsanna. A süteményeket december 1-től 3-ig lehet leadni. Eredményhirdetés: december 6.

Kisbér

A Fő téren gyújtanak gyertyát szombaton 17 órakor. Köszöntőt mond Sinkovicz Zoltán polgármester. Ünnepi műsort adnak az evangélikus hittanosok.

Komárom

Vasárnap 17 órakor gyújtják meg Komáromban, a Szabadság téren az első gyertyát Mészáros Sándor baptista és Kiss Máté evangélikus lelkészekkel. 17 óra 15 perckor az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola előképzőseinek karácsonyi műsora következik. 18 órakor Szekeres Adrien koncertjét élvezhetik a résztvevők. Szintén ezen a napon 11 órától 18 óráig a régi tűzoltóság épületében, a Beöthy Zsolt utca 3-ban karácsonyi kézműves vásár várja az érdeklődőket. A helyszínen helyi kézművesek termékei közül lehet válogatni.

Lábatlan

Vasárnap a Gerenday Közösségi Házba várják az érdeklődőket. 14 órakor nyílik meg az adventi vásár, majd 17 órakor a rendezvényteremben a Lélekharang Kórus lép fel. 18 órakor gyertyát gyújtanak a Gerenday ház előtti téren.

Nagyigmánd

A Magos Könyvtárban szombaton 10 órára mézeskalács díszítésre várják a kicsiket és nagyokat. Az elkészült alkotásokat haza is lehet vinni. Vasárnap a Zúgó Néptáncegyüttes lép fel, a hittanos gyerekek pedig ünnepi gondolataikat osztják meg a közönséggel 17 órától. A település betleheménél várják a lakókat, forralt borral, teával, mézeskaláccsal.

Naszály

Szombaton 9 és 12 óra között a református gyülekezeti házban rendeznek kézműves foglalkozást, karácsonyi díszeket, ajándékokat lehet majd készíteni, népi gyermekjátékokat kipróbálni. Lesz zene, tea és sütemény is. 15 órától a római katolikus plébánia épületébe várják az érdeklődőket, ahol adventi koszorút lehet készíteni.

Nyergesújfalu

Az advent időszakának városi nyitóeseményeinek keretében szombaton délután fél négykor a Fotók Nyergesújfaluról elnevezésű Facebook közösség tizenkét fotós tagjának fényképeiből nyílik kiállítás a városháza alagsorában érdeklődőket váró Kernstok Galériában.

Oroszlány

Vasárnap 14 óra 30 perctől rendezik a színházteremben a XXXI. Adventi Népdalköri Találkozót. A rendezvényt megnyitja Farkas Márta, a Vass Lajos Népzenei Szövetség elnökhelyettese. 17 óra 30 perckor gyújtják meg a gyertyát a szabadtéri színpadon, köszöntőt mond Lazók Zoltán polgármester. Közreműködők: Farkas Etelka evangélikus lelkész, Deés Szilvia, az Oroszlány Barátainak Köre elnöke, valamint az Adventi Népdalköri Találkozó fellépői. 18 órától a csákvári Gyémánt Gospel Kórus ad koncertet. Rossz idő esetén a programok az intézmény színháztermében lesznek.

Sárisáp

Koncertet ad a Sárisápi Bányász Fúvószenekar szombaton 17 órakor. A program a Sárisápi Bányász Közösségi térben lesz.

Tatabánya

A Széchenyi István Művelődési Házban MűvészFal címmel szerveznek programot vasárnap 15 órától. Közreműködik a Tatabányai Madrigálegyüttes és a Galla Színpad. 17 órakor a Puskin Művelődési Ház előtt gyújtanak gyertyát.