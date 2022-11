Mint közölte: a Szent István Strandfürdő bezárásáról szóló korábbi bejelentése után mégis tovább üzemelhet a fűtési idényben a város több, mint százéves kültéri uszodája. Mint indoklásában írta: Megállapodás született a Szent István Strandfürdőt használó négy legnagyobb sportegyesülettel. Az egyesületek jelezték, hogy a buborék felállítása nem feltétele az edzéseiknek, így minimális többletköltséggel üzemeltethető tovább az intézmény. Amint az köztudott: a buborék engedélyei lejártak, valamint az üzemeltetése a szezonban hozzávetőlegesen 70 millió forintot tenne ki - így felelősséggel nem volt vállalható a működtetése.

Esztergom polgármestere a fentiek mellett arról is tájékoztatta a Facebookon a közönséget, hogy arról is megállapodtak, hogy az élményfürdő finanszírozásához hasonlóan a strandfürdő fenntartására is létrehoznak egy energiaalap számlát, amelyre bárki, aki szívén viseli a strandfürdő ügyét befizethet tetszőleges összeget. Hernádi Ádám azzal zárta posztját, hogy bízik benne, hogy a most közösen meghozott kompromisszumos döntésekkel mindenki számára megnyugtatóan rendeződik a strandfürdő és a sportolni vágyók ügye.