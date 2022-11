Pénteken ünnepelték a Dági Alexandriai Szent Katalin templom búcsúját, amelyen Goran Jovicic délvidéki magyar származású atya celebrált szentmisét. A bevonulást követően Rajk János plébániai kormányzó köszöntötte a híveket, köztük Erős Gábor országgyűlési képviselőt, majd bemutatta a jelenlévőknek az Észak-Amerikában szolgáló papot, akit egy lelkigyakorlaton ismert meg.

Goran Jovicic az evangéliumot követő beszédében felidézte Alexandriai Szent Katalin életét, aki a halálbüntetés terhe mellett is vállalta Krisztushoz való tartozását. Az atya arról is beszélt, hogy a mai világban is különböző formákban mutatkozik meg a keresztényüldözés, melyre Nigériában, Kínában és a világ számos pontján láthatunk példákat.

Hozzátette, hogy a lakosok büszkék lehetnek arra, hogy egy példás életű védőszentje van a településnek. Végezetül azt mondta, hogy Alexandriai Szent Katalinhoz hasonlóan jó és nehéz időkben is meg kell ismernünk, illetve meg kell élnünk a hitünket. Az istentisztelet után agapéra várták a híveket a plébánián.