Dudás Judit, a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója felidézte, nemrégiben kívül-belül megújulhatott intézményük. Hozzátette, a mai modern könyvtárak feladata az is, hogy kilépjenek megszokott környezetükből, és felhívják a figyelmet az olvasás fontosságára, a könyvekre, a kellemes és hasznos időtöltésre. Éppen ezért körbejártak a városban, felmérték azokat a helyszíneket, ahová egy kis polcot, úgynevezett könyvmegállót tudnának kihelyezni. Nagy öröm volt, amikor a Volánbusz Zrt. helyet biztosított számukra az olvasás ilyen módon történő népszerűsítésére.

Az igazgató hozzátette, a városban nincs hagyománya az ilyen jellegű szolgáltatásnak, de a könyvtár szeretné, hogy ez megváltozzon. Heti rendszerességgel szeretnék a könyveket, folyóiratokat pótolni. A várakozó utasok a megtetszett olvasnivalókat magukkal is vihetik, de a helyére is lehet újabb kötetet hozni. Az intézmény célja az is, hogy a város más forgalmas pontjain is létesíthessenek könyvmegállókat. Remélik, hogy a komáromiak szívesen állnak majd meg olvasgatni, válogatni a könyvmegálló polcánál.

– Olyan örömmel és szeretettel olvassák ezeket a köteteket, amellyel a munkatársaimmal előkészítettük ezt a válogatást! – fogalmazott Dudás Judit.

Az eseményen dr. Molnár Attila polgármester és Turi Bálint alpolgármester is méltatta az egyedülálló kezdeményezést, amelynek kulturális jelentősége van.