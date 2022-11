– Hatalmas volt az öröm, hogy ismét láthatjuk egymást – mesélte Kovács Zoltánné. - Negyvennél is többen jelezték, hogy kapcsolódnak a klubhoz, de egészségügyi okokból nem mindenki tud minden alkalommal részt venni.

Turzáné Pap Erika üdvözölte a klub tagjait

Az egykori intézményvezetők szinte azonnal összeállítottak egy programsort. Mindenki a saját területéről hozott egy-egy érdekességet.

– Lesznek sétálós és beszélgetős találkozók is – mondta Kovács Zoltánné. – Gondolunk azokra is, akik már nem tudják vállalni a hosszabb sétákat. Az első tematikus összejövetelünk helyszíne a Szent Margit Gimnázium.

Nem véletlenül, hiszen Kovács Zoltánné egykori tanítványa volt Turzáné Pap Erika, a gimnázium jelenlegi igazgatója.

– Mindig is kapcsolatban voltunk a Szent Margit iskola igazgatójával, s annak idején is minden városi iskolai fórumra meghívtuk. Nagyon örülünk, hogy most bennünket lát vendégül, s megtekinthetjük ezt a csodálatos új épületet.

Több programot is terveznek

Tervezik, hogy majd lesz helytörténeti előadás is, s a zene is középpontba kerül, s emellett a Tulipános Ház megtekintése és a megújult megyei könyvtár, valamint az Árpád Gimnázium bejárása is felmerült már a programtervezéskor.

– Célunk, hogy jól érezzük magunkat az összejöveteleken, s az apró figyelmességekre is nagy hangsúlyt fektetünk. Ahogy legutóbb, amikor a klub legidősebb tagja Kniczky Nándor, az egykori kertvárosi Sziklai iskola igazgatója jelezte, hogy nem tud személyesen részt venni a programunkon, ám mi megtudtuk, hogy éppen születésnapját ünnepli. Felhívtuk, és közösen köszöntöttük fel 91. születésnapján. Maradandó élmény volt számára, s nekünk is. Ilyen apró gesztusokkal is szeretnénk gazdagabbá tenni a hétköznapokat a jövőben.