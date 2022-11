– A hivatásom a szenvedélyem, és mindig többet dolgozom. Gyakran csak a testem jelez, hogy na most már ez elég. Nálam nincs 8 órás munkarend, van hogy éjjel felébredek és lejövök alkotni. Ez senkit nem zavar, mert hátul a kertben van a műhelyem – legutóbbi interjúnk során így nyilatkozott lapunknak Zábráczki Dóra, a Razabra márka tulajdonosa. Azonban néhány hónap alatt nagyot fordult vele a világ.

Az eredmények is őt igazolják, ugyanis 2018-ban a Komárom-Esztergom Megye Kézművese kitüntető címet vehette át. Tavaly nyáron bemutatták mandalás táskáit az amerikai Fashion Week divathéten. A vértesszőlősi műhelyből egészen az amerikai kifutókig jutott különleges darabok hatalmas sikert arattak és megkapták a jogot arra, hogy egy éven át a tengerentúlon hirdessék a híres divattervező tehetségét és vele együtt szűkebb hazánk hírnevét is öregbítsék. Jelenleg nyolc fazon szerepel a tengerentúli magazinok és kifutók sztárjaiként és kiderült az is, hogy egy New Yorkban élő festőművészt is megihlettek a Razabrák egy-két festmény erejéig.

Fontos mérföldköveket tartogatott a márka életében az idei év is. Augusztus 20-án az Agrárminisztérium a budai Várban rendezte meg a hatodik „folkTREND! – A hagyomány a régi, a stílus új” elnevezésű bemutatót, ahol aranyszínű Razabra táskákkal a kézben vonultak a modellek. Hetekkel ezelőtt pedig a Megyei Értéktárba is felkerült a Razabra. Legfrissebb információink szerint a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. nyertes pályázatának köszönhetően szeptembertől új helyen, a tatai Esterházy-kastély egyik barokk épületében állandó helyet kapott a műhely.

A nehézség egy megoldandó feladat

Zábráczki Dóra állítja, hogy bármit el lehet érni az életben. Sok tanulás szükséges hozzá, és nem csak az iskolapadban, valamint kőkemény munka és olyan célok, amelyekre figyelni kell. – Ha elérünk egy-egy célt – folytatja –, rögtön ki kell tűzni a következőt. Természetesen lehetnek, vannak is nehézségek, több hullámvölgybe is belekerülhet az ember, mint ahogyan ez velem is megtörtént, de nem szabad csüggedni. Dóra – akármennyi munkája, megrendelése is lesz – az alkotásról nem mond le. Mandalákat készít például továbbra is, és igyekszik, hogy sok táskája, ruhája, kiegészítője egyedi legyen, minél markánsabbá váljék a következő hónapok, évek során a saját márka. A Razabra️ fő jellegzetessége a kör alakú motívumok, mintázatok, mandalák. A mandalák is bőrből készülnek, domborítja, vési, formálja, majd színezi és végül a táska-ékszer éke lesz, ami folyamatosan alakul. A Razabra egyébként nem idegen szó, Dóra nevéből áll össze.

Dóra az elmúlt tíz év alatt csaknem 3000 táskát készített otthoni műhelyében. Az első darabok Vértesbogláron születtek, majd tatabányai falak között, végül a vértesszőlősi garázsban folyt a gyártás. A táskakészítő mára kinőtte a helyet, a barokk kisváros impozáns körülményei között jól megfér egymás mellett a hat varrógép, számos prés és a bőr vékonyítására használt serfelő.

– Megnövekedtek a rendelésszámok az ünnepek előtt, nagy a hajtás. Bízom benne, hogy hamarosan leveszi a teher egy részét valaki a vállaimról és legkésőbb tavasszal egy külső kivitelező társul hozzám. Közelebb kerülnék a célomhoz, hogy igazi kézműves manufaktúrát hozzak létre – céloz a vállalkozás bővítésére Dóra, aki ezen a területen látja a szakmai fejlődést. Tervez egy elérhető árukészlettel is, ami nagy segítség lenne vásárláskor a döntéshozatalban, továbbá megszűnne a várakozási idő a megrendelt termékek esetében.

– Stílus lélekre szabva, ez a mottóm. Hogy mit jelent mindez? Minden mandalatáskához jár egy házi áldás. A jókívánságok többnyire személyre szabottak és az alázatról, a bőségről szólnak, valamint egészségmegőrzéssel kapcsolatosak. Vásárlóim nagyon ragaszkodnak ehhez a vonalhoz, pozitívan tekintenek rá. Mivel az első pár évben leírtam a színek jelentését is a közösségi oldalakon, ezért gyakran mindezek tudatában rendelnek tőlem. Volt már, hogy valaki magabiztosabb lett például egy türkiz táskától, volt aki bőséget kért és új állást kapott – meséli Dóra, akihez rengeteg országból érkezik rendelés. Mint mondja, még Indiából is ahonnan származik a mandala, de van ami még ennél is nagyobb melegséggel tölti el szívét: a hazai vásárlók mindig is elsőbbséget élveznek majd nála.