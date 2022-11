Markos Anikó, a szervezet elnöke üdvözölte az érkezőket, és köszönte meg a kormányhivatalnak, hogy az idén is bemutatkozhatnak a megye kiváló építészei.

Fotós: Sugár Gabi / Forrás: 24 Óra

Az Év háza projekt keretében elkészített tervek mellett a Magyar Építész Kamara TájOdüsszeia című tárlata is látható az aulában. Az elnök kifejtette: az épületek megálmodói és -alkotói szoros együttműködésben kell, hogy dolgozzanak a táj- és kertépítészekkel, hiszen ezek elválaszthatatlan egységet alkotnak. A szemléletformáló kiállítás remek példákat vonultat fel.

Szemléletformáló kiállítást nyitottak

Dr. Kancz Csaba főispán kifejtette: a hivatal dolgozói kiváló kapcsolatot ápolnak az építtetőkkel, és tervezőkkel. A tárlat jól mutatja, hogy az elmúlt évben is gyönyörű épületeket alkottak. Az igényesség mellett ma már a fenntarthatóság is komoly kihívások elé állítja a tervezőket, s előtérbe kerülnek az alternatív energetikai megoldások is.

Dr. Kancz Csaba a kiállításon

