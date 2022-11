Dr. B. Stenge Csabáné Tatabánya község nemzetőrsége 1918-1919-ben címmel tartott előadást. A korábbi rendfenntartó szervek önkéntes módon szerveződtek, ám igen ajánlott volt a működésük, és a polgárőrök munkájukért nem kaptak fizetséget.

A nemzetőrség alakulásakor 251, majd megszűnése előtt nem sokkal már csak 35 tagot számlált. Ennek egyik oka a szabályozás és a díjazás csökkentése volt.

Molnárné Somogyi Csilla, a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergomi Egyesületének tatabányai munkásságát mutatta be előadásában. Az 1981-ben életre hívott közösség ma már a Madách utcában rehabilitációs kertészetet és az itt megtermelt feleslegekre épülő Gördülő Kosár Termelői Piacot működtet igen eredményesen. A körzetben munkálkodó őstermelők is örömmel kapcsolódnak a piachoz.

Kovács Gergely A víztermelő bányaüzemek szerepe Tatabánya vízellátásában, különös tekintettel az 1964-1975 közötti időszakra című előadása igen nagy részletességgel taglalta a témát. Szó volt a vízhozamok emelkedéséről, vízbetörésekről, és a regionális vízgazdálkodási szervezet létrejöttéről.

Dr. B. Stenge Csaba a Tatabányai élmunkásokról beszélt. Előadásában ismertette Sztahanov és Izotov szovjet élmunkások tevékenységét, akik az egykori híradások szerint az előírt mennyiség akár 87-szeresét is teljesítették egy műszak alatt. Az első tatabányai élmunkás Golub Rudolf volt, aki Franciaországban és a volt Szovjetunióban is dolgozott, s itt vált élmunkássá 1935-ben. A Magyar Posta 1926-ban kiadott róla egy bélyeget, és még Kossuth-díjat is kapott a teljesítményéért. Az élmunkás 1945-ben halt meg, és utcát is csak 1986-ban neveztek el róla, ám néhány év múlva újra átnevezték.

Az előadás már online is elérhető Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára közösségi oldalán, és tervezik majd nyomtatásban is megjelentetni.