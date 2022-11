Makovics Imréné 2021 óta a Tatai Kistérségi Idősek Otthonának lakója. Mocsán született, férjével kezdetben önállóan gazdálkodtak, majd a helyi szövetkezetben dolgoztak. Két gyermekük született, a családban mára hat unoka és nyolc dédunoka van.

Erzsike néni aktív éveiben nagyon sokat dolgozott, erőfeszítései hozzájárultak ahhoz, hogy mindkét gyermeke felsőfokú végzettséget szerzett. Szeretetteljes, kedves személyiségét mindenki szereti az idősotthonban is, ahol betegségét türelemmel viseli. Egész életét végigkísérte mély hite, ami ma is támaszt nyújt neki, ahogyan a családja is.

Forrás: tata.hu

Fritsch István tatai családból származik. Egészen fiatalon repülőgépszerelőként dolgozott Kecskeméten, aztán gépésztechnikus volt Győrben, végül a szőnyi Molajban kezdett el dolgozni, ahol 28 évet töltött el. Kétszer nősült, mindkét házasságából egy-egy fia született.

Pista bácsi nagyon pozitív hozzáállással szemléli a világot és 90 éves kora ellenére nagyon aktív, önálló életet él. Kedvenc hobbija a kertészkedés, örömmel jár ki dolgozni a kertjébe, ahol saját bort is készít. Ahogyan ő fogalmaz, akkor beteg, ha nem dolgozik.

A két szépkorút Michl József polgármester köszöntötte november 7-én, hétfőn.