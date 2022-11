Az esztergomi 1-es postához tartozó pilisszentléleki kirendeltség, illetve a 3-as számú, Szentgyörgymező városrészben, a Csillag téren található kis hivatal is utoljára november 11-én volt nyitva. A lakosok az elmúlt napokban petíciót is indítottak az újranyitás érdekében a kezdeményezés mögött az is állhatott, hogy sokaknak – főleg a nyugdíjasoknak – több kilométert kell utazniuk azért, hogy elintézhessék az ügyeiket az egyetlen működő postán, mely a Széchenyi téren található. Nem mellesleg a főtéri szolgáltatóhelyen jelentősen nőtt a forgalom, így a megszokottnál több ideig kell sorban állni.

Hernádi Ádám november 17-én, csütörtökön személyesen egyeztetett dr. Balczó Barnabással, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatójával az újranyitással kapcsolatban. A találkozóról a közösségi oldalán is beszámolt, ahol azt írja, hogy az újbóli működtetés feltétele, hogy az önkormányzat átvállalja a két postahivatal fenntartásának egy részét.

A polgármester hozzátette: az önkormányzati támogatás mértékéről és a jogi, pénzügyi kereteiről további egyeztetéseket kell folytatniuk. A céljuk az, hogy mihamarabb megállapodás szülessen, melynek értelmében a két posta újra fogadhatná az ügyfeleket. Továbbá egy olyan közös tájékoztató programot is elindítanak a felek, amely a postai ügyek – például a csekkek befizetése – online ügyintézésének lehetőségeit vázolja fel a lakosoknak.

Mint megírtuk, nemrég Komáromban sikerült megmenteni két kispostát a bezárástól. Emellett Tata is segít két kispostájának azzal, hogy átvállalja a megnövekedett költségeiket, illetve elengedi a bérleti díjat.