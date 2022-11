November 29-én délelőtt a Rét utcai és a Mésztelepi óvodában csendül fel a Cifra palota című zenés mese, s vehetik át a Karácsonyi Angyalok ajándékait és üzeneteit a gyerekek. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában december 9-én, pénteken délelőtt mutatják be A brémai muzsikusok című zenés darabot, s karácsonyi dalok is felcsendülnek.

A brémai muzsikusokat már a megyei könyvtárban is bemutatták. Előtérben Ocskai Gabriella

December 10-én, szombaton 10 órától pedig a Léleksegítő Alapítvány Kék Madár Szülőklubjának tagjait látják vendégül a zeneiskolában. A szülőklub és a kamasz klub születésnapját is ezen az összejövetelen ünneplik meg a szervezők, s a programot a Stop Cukrászda felajánlása teszi még különlegesebbé.

– Amíg az ember kisgyermek, addig a várakozás elsősorban a kívánságokról, az ajándékokról és a meglepetésekről szól. Felnőttként, amikor már sok nehéz és szomorú dolgot is megtapasztalunk, egyre inkább a hála érzése kerekedik felül: a társunkért, a családunkért, az egészségünkért, a hivatásunkért. Így vagyok ezzel én is, s csatlakoztak hozzám együttműködő partnerek is, akikkel úgy érezzük, hogy tennünk kell másokért is. Ezúttal mesével, az élő zene élményével és ajándék mesekönyvvel. Kis figyelmesség, amit közösen adunk, így az ereje és az értéke is megsokszorozódik. Ahogy a felhívásunkban Szabó T. Anna soraiban is olvasható: “az ünnep azé, aki vár.” Mi így várjuk a decembert – mondta Ocskai Gabriella.