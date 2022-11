Információink szerint az elnyert összeg mellett társadalmi munkában alakították ki az új temetői részben a járdát, továbbá a terepet is rendezték. Eltávolították és elszállították a kipusztult fasor tuskóit, illetve elvégezték az alapozást is. Az új járda és a korábban renovált ravatalozó is a lakosok megelégedését szolgálja.