Mint az elmúlt évekből megismertük, az eredetileg egy napra tervezett akció Magyarországra amolyan magyarosan tört be, így gyakorlatilag november elejétől decemberig minden kereskedő minden elhanyagolható akcióját már Black Friday-nek nevezi. A magyarosan “elkorcsosult” Fekete Péntek akció egyre inkább elértéktelenedett, és már egyre nehezebb kifogni olyan akciókat, amelyek valósak, és tényleg a teljes évet vizsgálva ezeken a napokon a legkedvezőbb a megvásárlásuk.

Az internet nem felejt – mondják, és ez igaz is. Ma már két kattintással évekre visszamenőleg meg lehet nézni, hogy az adott termék mikor mennyibe került, így most is jól látszik, hogy az árgörbe a Fekete Péntek nevű akció előtt felfelé ível, hogy aztán lehessen miből nagy százalékos mínuszokat hirdetni.

Az igazi feketeöves akcióvadászok már november elején elkezdik kutatni a novemberi végi akciókat, hogy melyik kereskedőlánc mikor tartja a nagy akciókat, illetve már az is kérdés, hogy hányszor. Erre külön fórumok, kereshető táblázatok, tippek, tanácsok készülnek, így az bizonyos, hogy 2022-ben is lesznek, akik jól járnak a vásárlási lázzal – de ezek leginkább a kereskedők lesznek.

Net, vagy üzlet? Amíg az elmúlt évtizedben a fizikai üzletek nagy energiát fordítottak arra, hogy Fekete Pénteken a vásárlók az üzletben vásároljanak, addig mostanra ez már megváltozott. A munkaerőhiánynak köszönhetően a kereskedők inkább az online vásárlás felé terelik a vevőket, ám ezzel mindkét fél nyer. Az internet előtt ülve összehasonlíthatjuk a termékek árait, illetve gyorsan rákereshetünk arra is, hogy valós-e az az akció, amivel a kereskedők büszkélkednek. Ami viszont minden nap fontos, de a Fekete Péntek alatt különösen az: csak ellenőrzött, megbízható weboldalakon vásároljunk, ahol találunk magyar elérhetőséget, mert elszaporodnak a csaló oldalak, amelyek a vásárlók bankkártyáinak adataira áhítoznak. Érdemes tehát vásárlás előtt megbizonyosodni arról, hogy az adott weboldal létezett-e már korábban is, illetve van-e lehetőség utánvétes fizetésre a vásárlást követően.

Eddig minden esztendőben meredeken nőttek a cégek bevételei ezeken a napokon, és vélhetően idén is túlteszünk a tavalyi adatokon. Bár több nehezítő tényező lesz, hiszen a forint árfolyama, és a jelenlegi helyzet sem könnyíti meg a fogyasztói társadalom elkényelmesedését, de szinte biztos, hogy így is rekordot döntünk.

Amiben ebben a szezonban teljesen más lehet a Black Friday, mint máskor, az épp az energiaválság. Több kutatás is bizonyította, hogy az idei évben jóval tudatosabbá váltak a vásárlók, és soha annyian nem kerestek energiahatékony cikkeket, mint idén. Ez pedig azt jelenti, hogy a vásárláskor eddig megvizsgált tulajdonságok (ár, szín, garancia) mellé igen erősen ott lesz az is, hogy mennyi energiát fogyaszt az adott termék.

Erre vélhetően az üzletek is rásegíthetnek majd, így aki igazán okos döntést akar hozni az akciózások során, hosszú távra gondolkodik, és az energiafogyasztását minimalizálja új termékek vásárlásával – míg a hagyományos, karácsonyi ajándékoknak szánt fogyasztási cikkek vásárlását minimalizálja.

Az idei Black Friday november 25-re esik, számos kereskedő azonban már napok óta akciókat kínál a közelgő ünnepek miatt, árazásuk viszont már az uniós szigorítások szerint alakul. Ennek értelmében nem kérhetnek többet egy termékért annál, mint amennyiért az elmúlt egy hónapban a legolcsóbban árulták.