Nem is találhattak volna impozánsabb helyszínt a Huncastle 2022 konferenciának, mint a csodálatosan felújított Esterházy-kastély Tatán. A két napos program zárásaként csütörtökön a részvevők egy különleges tárlatvezetésen nézhetik meg a lenyűgöző épületet és hallgathatják meg történeteit. De addig is rengeteg előadó, köztük külföldi szakértők prezentációját hallgathatják meg. A rendezvényt az Edutus Egyetem szervezi, ahol nagy súlyt fektetnek a turizmus és vendéglátás oktatásába is. Némethné Gál Andrea, az egyetem rektora köszöntőjében elmondta, hogy idén a meghívott vendégek Csehországból érkeztek. A rendezvényt pedig online is közvetítik, az előadások később is visszakereshetők lesznek.

– Kiemelt helyen van a képzéseink között a Turizmus és Vendéglátás, ahol a kollégáimnak az egyik fontos kutatási területe a vár és kastélyturizmus, amihez ez a konferenciasorozat is kapcsolódik. Idén a fő téma a minőségi szolgáltatásfejlesztés a vár és kastélyturizmusban. De a két nap gazdag programjában látjuk, hogy milyen sokoldalról megközelíthető ez a téma. Többek között a digitális szolgáltatások, katonai hagyományőrzés és annak gazdasági, társadalmi jelentősége, vagy éppen az örökségturizmus és a térségfejlesztés kapcsolata - sorolta az előadások témáit a rektor.

A konferencián köszöntőt mondott Michl József, Tata polgármestere is, aki kiemelte, hogy konferenciának otthont adó több száz éves Esterházy-kastélyban egykor császárok és királyok is megfordultak.

– Az az igyekezet, amit a város a turisztika fejlesztésében tesz az kétirányú. Egyrészt a hozzánk érkezők szempontjait is figyelembe véve van egy nagy létszámú látogatója a városnak, akik egy napra érkeznek, szállást nem vesznek igénybe. Csak körbe sétálják a tavat, esznek egy lángost, isznak egy jó neszmélyi bort és hazamennek. Ebből a városnak bevétele nem származik, viszont költsége sok van. A másik a szállóvendégeink, akik szerencsére szintén szép számmal vannak - magyarázta a polgármester, aki elmondta, hogy Tata nevezetességei az elmúlt időszakban több elismerést is kaptak.