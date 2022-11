Anka maga is mentett kutya, fél éves korába került gazdájához. Azonban előtte az ő élete is komoly veszélybe került, sürgősséggel műteni kellett. Részben ez az eset járult hozzá ahhoz, hogy később Anka több beteg kutyának is segített saját vérével. Legutóbb Mogyinak, Tata jelenleg leghíresebb tacskójának, akinek felépülését a fél ország figyeli.

− A férjemmel közösen tagjai vagyunk a komáromi Rex állatvédő egyesületnek. Hozzájuk került Anka félévesen. Nekem már akkor nagyon megtetszett, ezért vállaltuk, hogy az ivartalanítás után nálunk lábadozhat. Azonban a műtét után egy súlyos komplikáció lépett fel, ami miatt Anka nagyon elkezdett vérezni. Mivel én akkor állatorvosi asszisztensként dolgoztam azonnal tudtam, hogy nagy baj van és rohantunk vele az orvoshoz. Csak a gyors beavatkozásnak köszönhetően maradt életben, de igy is nagyon sok vért vesztett. Neki akkor nem kellett vért kapnia, mert erős volt a szervezete – idézte fel az emlékeket Anka gazdája, Mandel Gézáné, Stefi.

Anka maga is mentett kutya

Forrás: Beküldött

A műtét után a kutya már nem került vissza a menhelyre, Stefiék befogadták, és immár három éve a családjuk tagja. A sors pedig úgy hozta, hogy Anka több beteg kutyusnak is segíthetett később.

− Pont az állatorvosnál voltam egy mentett kutyával, amikor az asszisztensek kérdezték, hogy van-e a menhelyen olyan nagyobb testű kutya, ami adhat vért. Egy idősebb daganatos spánielnek kellett segíteni. Mondtam, hogy menhelyes kutyát nem tudok, de Anka megfelel a feltételeknek: megvan minden oltása, illetve negatív volt a szívféregtesztje − mesélte Stefi, aki akkor azonnal haza is rohant Ankáért. A hős eb egyik mellső lábájának vénájából vettek le 3 deciliter vért.