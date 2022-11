Nagysápon szinte mindegyik intézmény nullszaldósan működik, a fenntartási költségeket majdhogynem teljesen fedezni tudják a megújuló energiaforrásokkal, nincs szükség gázfűtésre. A művelődési házban a Magyar Falu Program tavalyi pályázata révén 3 nagy teljesítményű hőszivattyús klímaberendezést szereltek fel, melynek energiaigényét a napelemes rendszer biztosítja.

Az idősek klubja is szintén nullszaldós, míg a két éve átadott óvodában a jó szigetelésnek, a háromrétegű ablakoknak köszönhetően is alacsony a fenntartási költség. A hivatalba pályázati úton szereztek be egy konténeres pelletkazánt, továbbá önerőből mennyezetklímát is vásároltak, így ott is ki tudják váltani a gázfűtést.

A tervek között szerepel az óvodában a geotermikus fűtési rendszer kiépítése is. Ha az elképzelés beválik, akkor a többi intézmény esetében is elgondolkodnak a beruházáson.