Házak, telkek, utcaszerkezet

Az épületek vörössel, a hozzájuk tartozó telkek halvány vörös (rózsaszín). Általában a telkeken, a házak mellett szerepel a számozás. A számozás a belterületen kezdődik, majd a dűlők sorrendjében folytatódik. A Duna mellett húzódó Buda–Bécsi országút két oldalán terül el a község. Utcanevek nincsenek. A református templomnál, a nagykocsma két oldalán és a község malmánál is meg-megszakad a telkek sora ezen az oldalon is. A belterület nyugati végét a Káposztás kertek zárják le. A belterülethez tartozik még a vízárok és az Által-ér közötti farakodóhely, uradalmi gyümölcsös és nagymalom is.