Szinte mindenkinek van olyan ismerőse, aki a mostani télre készülve modernizálta a fűtési rendszerét, a régi gázkazán helyett modernebb változatot szereltetett be, netán kandallót vásárolt, vagy klímaberendezéssel kíván csökkenteni a rezsiköltségeken.

Olyanról viszont szinte nem is hallunk, hogy valaki a jól működő, de rossz energiahatékonyságú hűtőjét éppen azért dobná el, mert egy korszerűbb készülékkel csökkentené otthona áramfogyasztását. Az említett vállalat legutóbbi felmérése többek között arra mutatott rá, hogy tízből öt ember nem is tudja kiszámolni, hogy mennyit nyerhet egy ilyen berendezéscserével.

Pedig ahogy a járművek, úgy például a sütők és mosógépek is „amortizálódnak”, az idő előrehaladtával egyre több a gond velük és kevésbé működnek a rendeltetésüknek megfelelően. Elég arra gondolni, hogy egy hűtő esetében, ha az ajtó tömítése már nem zár rendesen, akkor folyamatosan áramlik a meleg levegő a berendezés belsejébe, ami végső soron az élelmiszerek penészedéséhez is vezethet, de növelheti a készülék energiafelhasználását is.

A kutatás szerint a jelenlegi helyzetben tízből hat magyar egyáltalán nem tervezi, hogy új használati gépet vásárol, még akkor sem, ha hosszú távon csökkenthetné a kiadásait, sőt, a többség még azon sem gondolkodik el, hogy érdemes lenne változtatnia a háztartási gépek használati szokásain. Kivételek mindig vannak, főleg az energiatudatos vásárlók tartoznak a kisebb táborba.

Az esztergomi Halász Tamástól megtudtuk, hogy nagyobb gépet ugyan nem, de beszerzett egy jobb teljesítményű és alacsonyabb fogyasztású turmixgépet, mivel az előző készüléke tönkre ment. Úgy véli, hogy a „kényszercsere” abból a szempontból is jól jött, mivel most a mostani rezsihelyzet miatt is törekszik a takarékosságra.

A Dorogon élő Tóth Csaba elmondta, hogy próbál figyelni arra, hogy elkerülje a felesleges fogyasztást. Tavaly télen sokat használta a szárítógépet, mert kényelmes és gyors, de nem tervezi egy új, hatékonyabb készülék vásárlását, legfeljebb törekszik arra, hogy kevesebbszer használja a meglévő berendezését.

Készülékek helyett izzókat cserélnek

A hagyományos izzók sorsa egyre inkább megpecsételődik, tekintve, hogy a gyenge fényt adó, viszonylag rövid élettartamú változatokkal szemben már sokan választják a LED-es égőket, melyek tovább használhatók, jobban bevilágítják a belső teret és kisebb is a fogyasztásuk. Halász Tamás elmondta, hogy otthonában a rezsiköltségek csökkentése érdekében szintén a váltás mellett döntött. Mivel a tél közeledtével egyre inkább növekszik a világításigényes órák száma, így a vásárláskor kifejezetten figyelt arra, hogy melyik darab mennyit fogyaszt, illetve, hogy csak és kizárólag környezetkímélő izzót vegyen. Tóth Csaba is hasonlóan cselekedett, igaz, ő már évek óta energiatakarékos villanykörtéket használ.