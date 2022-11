Volt már Michelin-csillaga a Platánnak vagy a 42-nek?

Nem. 2010-ben a Costes, 2011-ben az Onyx, 2014-ben a Borkonyha, 2015-ben a Tanti Pesti Istvánnal (a séf nem sokkal később távozott és jött Tatára, az étterem pedig 2 évvel később elvesztette az elismerést), 2016-ban a Costes Downtown kapott csillagot. 2018-ban a Costes (Palágyi Eszter séf), a Costes Downtown (Tiago Sabarigo séf), a Borkonyha (Sárközy Ákos séf) megőrizte egycsillagos minősítésüket, míg az Onyx (Mészáros Ádám séf) megszerezte a másodikat. 2019-ben a Babel (Veres István) és a Stand (Széll Tamás Szulló Szabiná) lépett be az egycsillagosok mezőnyébe.

2021-re az Onyx elvesztette a csillagait, egyet-egyet viszont szerzett a Salt (Tóth Szilárd séf-tulajdonos) és az Essência Restaurant (Tiago Sabarigo séf). Az összes eddig felsorolt étterem Budapesten működik, vagy működött, és 2021-ig az Onyx voltaz egyetlen kétcsillagos étterem a régióban. Itt most jelenleg, ahogy ők mondják metamorfózis zajlik, a fizikai és filozófiai értelemben egyaránt. Az időközben életre hívott Műhely kezdeményezésük viszont az idén úgynevezett Zöld Michelin-csillagot kapott. Hogy ez micsoda, arról cikkünkben írunk még.

2022-ben adott ki először egész Magyarországról szóló étteremkalauzt, úgynevezett vörös könyvet a Michelin Guide. A november 3-i díjátadón Széll Tamásék a Standdal a második csillagukat kapták meg, a Platán Gourmet egyből kettőt, Barna Ádámék pedig a 42-vel egyet. Így hét fővárosi (az Essência Restaurant, a Salt, a Borkonyha, a Costes és a Babel mellé új belépőként meégérkezett a Rumour by Rácz Jenő) és két vidéki Michelin-csillagos étterme van most hazánknak. A vörös könyvben pedig összesen 62 helyet ajánlanak.

Ki kapja a Michelin-csillagot? A séf vagy az étterem?

Fontos, hogy a csillagot az étterem és nem a séf kapja, illetve az is, hogy attól, hogy a séf távozik, nem veszik el egyből a Michelin-csillag. Ugyanakkor számon tartják azt is, hogy kinek a keze nyomán jutott el a csillagig az étterem. A francia Joël Robuchon a csúcstartó: 32 csillagot "főzött" már össze, a főzőműsorokból is jól ismert, műfaj- és stílusteremtő Gordon Ramsay 17 csillaggal büszkélkedhet.

A két Michelin-csillagot kapott Pesti István, a tatai Platán Gourmet séfje, tőle jobbra pedig Szulló Szabina és Széll Tamás, a budapesti Stand étterem séfjei, akik a második csillagot szerezték meg éttermüknek

Fotós: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

De ha az előző pontban megnézik a felsorolt neveket, nem egy magyar médiaszemélyiséget is felfedezhetnek. Mindez azt jelenti, hogy a Michelin-csillag megszerzése nem csupán az éttermeknek, de a séfeknek is dicsőség, illetve nélkülük nem is menne. Hogy miért? A következő pontból kiderül!

Mi alapján és hogyan értékelik az éttermeket?

A Michelin-ellenőrök névtelenül járják az éttermeket, és az ételt értékelik a tányéron. A hely stílusa, az esetleges viselkedési és öltözkedési szabályok nem játszanak szerepet a pontozás során. Ahhoz, hogy az ételek minőségét teszteljék, átfogó képet kapjanak, többször is visszajárnak egy-egy helyre, és van, hogy hétköznap, máskor hétvégén, ebéd- vagy épp vacsoraidőben érkeznek. Mint mondják, innovatív és hagyományos konyhát vivő éttermeket is díjaznak, az sem számít, hogy menüs vagy à la carte a kínálat. Csillagaik és ajánlásaik azt jelentik, hogy „ezek az éttermek a legjobb fogásokkal várják a vendégeket, akiknek kimagasló kulináris élményekben lehet itt részük”.

A Micheling Guide az alábib kritériumok alapján értékeli az éttermeket:

hozzávalók minősége

ízharmónia

konyhatechnikai tudás

hogyan jelenik meg a séf személyisége a „tányéron”

és hogy mennyire konzisztens, állandó a fogások minősége mind az étlapon, mind a különböző évszakokban, szezonokban.

A csillagok jelentése

Az, hogy hány csillagos egy étterem, más-más üzenetet, jelentést hordoz.

1 csillag: az adott étterem nagyon jó a kategóriájában, kimagasló minőségű hozzávalókat használ, magas színvonalon, jó ízharmóniákkal

az adott étterem nagyon jó a kategóriájában, kimagasló minőségű hozzávalókat használ, magas színvonalon, jó ízharmóniákkal 2 csillag: az adott étterem kiváló konyhát visz, ha a környéken jár, érdemes felkeresni, ugyanis megér egy kitérőt. A tényérok tükrözik a séf személyiségét és tehetségét, a fogások finomak és művésziek

az adott étterem kiváló konyhát visz, ha a környéken jár, érdemes felkeresni, ugyanis megér egy kitérőt. A tényérok tükrözik a séf személyiségét és tehetségét, a fogások finomak és művésziek 3 csillag: az étteremben kiemelkedő ételeket főznek, és önmagában is megér egy utazást. A főzést művészi szintre emelték, a fogások arra hivatottak, hogy klasszikusokká váljanak, a séf pedig a szakma csúcsát képviseli.

Az egy Michelin-csillagot kapott Tóth Szilárd, a Salt, Tiago Sabarigo, az Essencia, Koppány Levente, a Costes, Kaszás Kornél, a Babel, Rácz Jenõ, a Rumour, Sárközi Ákos, a Borkonyha és Barna Ádám, a 42 étterem séfje a Magyar Turisztikai Ügynökség Michelin Guide magyarországi díjkiosztóján

Fotós: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

Milyen egyéb elismerések vannak a Michelinnél?

A Zöld Michelin-csillagot azok az élvonalba tartozó vendéglátóhelyek kaphatják meg, amelyek sokat tesznek a fenntarthatóságért, vagyis a kulináris élmények mellett a környezetvédelem terén is példamutató a működésük. Az úgynevezett Bib Gourmand elismerést a kiváló ár-érték arányt és színvonalat hozó konyhájával lehet kiérdemelni.

Na jó, de mivel érdemelt ki egyszerre két csillagot a Platán?

A Platán Gourmet kapcsán a Michelin Guide Magyarországban kiemelték, hogy a meghitt étteremben, ahol Pesti István a kis csapatát vezeti, a tányérok kreatívak és precízek, az ízek és textúrák pedig tökéletes egyensúlyban jelennek meg a szofisztikált fogásokban. Mindez a kifinomultság „öltött most testet” a két Michelin-csillagban, és hogy így az étterem a nemzetközi konyha térképére is felkerült, méghozzá határozott antréval.