– Emlékszel a Titanicból Rose-ra? Na ő forgat itt, de már egy kicsit megöregedett! – jegyezte meg egy férfi a piliscsévi pincefalunál, aki a híres drámában szereplő Kate Winsletre utalt. Az angol színésznő a főszereplője ugyanis a Lee című filmnek, mely a modellből lett második világháborús haditudósító, Lee Miller életének egy szakaszát idézi fel. A forgatás szeptemberben Horvátországban kezdődött el, majd kisebb szünetet kellett tartani, ugyanis egyes bulvárlapok szerint Kate Winslet elesett és kisebb sérüléseket szenvedett. Októberben látott napvilágot a hír, miszerint a színésznő hazánkba érkezett. Volt olyan szemfüles rajongó, akinek sikerült is lefényképezni őt.

Megtudtuk, hogy népes stáb érkezett Piliscsévre. Egyes információk szerint a bázis a motocross pályánál volt, az útnál „LEE” feliratú mellényes őr vigyázott arra, hogy ne jussanak be az érdeklődők a területre. A nap folyamán a falu központjában, illetve a pincéknél is több jármű állomásozott. Úgy tudjuk, hogy a Piliscséven rögzített jelenetben a szereplők egy német határszakaszon haladtak keresztül. A forgatás során füstgépeket is bevetettek – így tették még hitelesebbé a tájat –, míg a képkockák rögzítéséhez amerikai dzsippeket használtak. Egy szemtanú úgy értesült, hogy a stábot és a szereplőket is lenyűgözte a Pilis, valamint a környező dombok és pincék látványa.

A forgatás egy pillanata. Az autóban olvasónk szerint Kate Winslet látható

Forrás: Beküldött

Az IMDb nevű online filmes adatbázisban már külön oldalt szentelnek a készülő műnek. Innen kiderül, hogy Kate Winslet a főszereplő. Roland Penrose szürrealista festőt, Lee Miller későbbi férjét Alexander Skarsgård alakítja. Eredetileg ezt a szerepet Jude Law kapta meg, de a színész sokak meglepetésére kiszállt a projektből. Feltűnik még a Taxi filmekből ismert Marion Cotillard, a Birdman avagy (A mellőzés meglepő ereje) című alkotásban Laurát alakító Andrea Riseborough, illetve Josh O’Connor is, aki A korona című Netflixes sorozatban az ifjú Károly herceget formálta meg. Egyes információk szerint a forgatás idén decemberben zárulhat, a Lee-t minden bizonnyal jövőre láthatja majd a nagyközönség. Úgy tudjuk, hogy a stáb Piliscsév után Csobánkán rögzít újabb jeleneteket.

A film horvátországi forgatásán videófelvétel is készült Kate Winsletről: