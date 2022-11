– Régi igazság, hogy a sport megtanít kitartóan, magunkért és egymásért is küzdeni, tisztességesen győzni, vagy akár emelt fejjel veszíteni. A sport a legbiztosabb nevelési módszer, amely segít abban, hogy a most fiatal nemzedék sikeres legyen és helyt tudjon majd állni a világban – tolmácsolta az ünnep szavait a sportcsarnokban megjelenteknek Rajnai Gábor alpolgármester. Szerinte a díjazott fiatalok birtokában vannak a tudásnak és a sport mellett is elköteleződtek, vagyis minden eszközük megvan ahhoz, hogy sikeres, példamutató és tettre kész felnőtteké váljanak.

A rendezvényt a Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola tanári rézfúvós quartettjének előadása és a Hébé Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek műsora színesítette, majd Rajnai Gábor, valamint Zsolnay Árpád, az OBSK egykori kosárlabdázója, trénere közösen nyújtotta át az elismeréseket a diákoknak és edzőiknek.