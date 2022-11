Hónapok óta folyik a munka az Ady Endre utcán található volt Tiszti Klub épületében, ahol pályázati forrásból valósul meg az a fejlesztés, melynek nyomán új otthont kap a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, és megnyitja kapuit Tata első tudásközpontja. A helyszínen a közelmúltban szerveztek bejárást a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak, a fejlesztésről Michl József polgármester és Boglári Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője, a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke nyilatkozott. Az eseményről a tata.hu számolt be.

– Ennek a könyvtárnak az építését korábban már el tudtuk kezdeni, nagy részben a magyar állam közvetlen támogatásából, kisebb részben pedig európai uniós támogatásból. Ott tartunk most az építkezéssel, hogy most már végre minden bontás megvan, most jön az építkezés része, most már csak visszaépítés történik és a területeknek a javítása, renoválása, vagy új nyílászárók, falak beépítése, tető végleges megépítése történik – részletezte a munkálatokat Michl József, Tata polgármestere, aki még egy kis türelmét kéri a környéken élő embereknek. Kiemelte, hogy a területen három nagy beruházás is zajlik párhuzamosan.

– Tóvároskerten jelenleg három helyen is zajlanak építkezések. A Vaszary János Általános Iskola felújítása, ami hamarosan befejeződik. Illetve a Jenő malom, a malom projekt. és a volt Tiszti Klub épületénél, ahol nagyjából a munkák első harmadához érkeztek. A hátsó részben, a volt színházteremnél lesz az új könyvtár rész, illetve az Ady Endre utca felé néző frontnál pedig az új tudásközpont, ami számos egyéb funkcióval is bővül majd. Minden tóvárosinak és minden tatainak is lesz lehetősége itt meetingek tartására, vagy akár a home office feladatok ellátására, hiszen számítógépes csatlakozások is elérhetőek lesznek bárki részére. Gyakorlatilag egy nagyon intenziv közösségi tér alakul majd itt ki – magyarázta Boglári Zoltán.

Mint arról korábban beszámoltunk: az új könyvtár kialakítása nyomán a jelenlegi 715 négyzetméterrel szemben 1141 négyzetméter hasznos alapterület jön létre.