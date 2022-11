Látni és látszani

Mint arról lapunkban is beszámoltunk már, a ködös, őszi időben különösen nagy figyelemmel kell vezetniük a sofőröknek. Az egyik legfontosabb, hogy ködös útszakaszokon csökkentsük járművünk sebességét! Gyakran még a megengedett sebesség felső határa is eltúlzott lehet. Fontos a követési távolság növelése, mert annak biztonságos mértékét ködben nehezebb megbecsülni. Köd esetén használjunk ködfényszórót! Ha járművünk ezzel nem rendelkezik, akkor a tompított fényszórót kell bekapcsolni. A gépjármű valamennyi fényszóróját és irányjelzőjét tartsuk tisztán, de ügyeljünk a szélvédő tisztaságára is!