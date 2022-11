Közben már olvasható a november 17-i közgyűlés meghívója is a város honlapján. Eszerint a a helyi adórendelet módosítása második körben kerül majd a képviselők szerint, de a szociális ellátások helyi szabályairól, az óvodai, bölcsődei és közalkalmazottak 2023-as díjazásáról is dönthetnek majd, egy leendő tudományos technológiai park, a településfejlesztési stratégia, a külföldi utakon részt vevő személyek kijelölése, alapítványi támogatásokról szóló döntések visszavonása is terítékre kerül majd.