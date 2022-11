Minden évben mindenszentek ünnepére rendre virágba borulnak a temetkezési helyek: fehér, sárga, vagy éppen vörös krizantémok, elvétve rózsák és cserepes dísznövények kerülnek a sírokra. Ki a bejáratnál lévő árusnál választja ki a legmegfelelőbb példányokat, mások már a korábban megvett virágokkal érkeznek a temetőbe.

– Ezek a krizantémok a kertemből valók. Néhány éve azért ültettem őket, hogy mindig legyen friss virág a hozzátartozóim sírjára – mondta egy nyugdíjas hölgy a bejáratnál, aki most is hozott egy csokrot a sírkertbe.

Friss virág is került a sírokra Dorogon

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

A Bécsi úti parkolóhelyek ezúttal is kelendőek voltak, kora délután a gépkölcsönző üzletnél, illetve a Csolnoki út mentén is kocsik tülekedtek. Polgárőrök is segítették a közlekedőket, akik nemcsak navigáltak, hanem az ott hagyott járművekre is figyeltek. Sokan érkeztek azonban gyalog is. Jellemző, hogy az utcán még hangosan beszélgető emberek a kapuhoz érve fokozatosan elcsendesedtek, majd a kerítésen túl már csak halkan suttogtak.

– Szerencse, hogy az applikáción keresztül előre megvettem a jegyet, mert akkora sor volt a pénztárnál, hogy biztosan lekéstem volna a vonatot – mondta Tóth Péter, aki az Alföldről minden évben Mindenszentekkor feljön Dorogra, hiszen sok rokona nyugszik az itteni temetőben. Bár ő egy percet sem élt a városban, fontosnak tartja, hogy minden esztendőben legalább egyszer ellátogasson ide.

Az ünnepre mondhatni kötelező kellék a kézi kapa és a kesztyű is. A távolban egy házaspár is lázas környezetszépítésbe kezdett. A férfi a gyomokat tépkedte ki, a hölgy pedig lesöpörte a közeli bokorról a sírkőre hullott apró leveleket, majd a gyertyagyújtás után összeszedték és az erre a célra elhelyezett gyűjtőbe dobták a zöldhulladékot.

– Szomorú leszek a gondozatlan sírkövek láttán. Nem tehetem meg, hogy mindenkinek mécsest hozzak, de a kijárat felé sétálva azért az elszáradt virágokat és elhasznált gyertyákat összeszedem – mondta egy leopárdmintás kabátot és kalapot viselő hölgy, aki a Csolnoki úti kapu felé tartva mindenhol elidőzött legalább egy percet.